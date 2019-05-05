Ветераны России и Норвегии посетили места боевой славы ВОВ в Заполярье

МУРМАНСК, 5 мая. /ТАСС/. Российско-норвежская делегация в составе ветеранов военной службы, общественников, депутатов, историков и журналистов во главе с сенатором Игорем Чернышенко завершила поход по местам боевой славы Великой Отечественной войны, расположенным в Мурманской области и норвежской губернии Финнмарк. Об этом сообщил ТАСС председатель совета некоммерческого фонда поддержки сотрудников и пенсионеров ФСБ Мурманской области "Щит", один из организаторов похода Геннадий Гурылев.

"К нам в Мурманскую область приехали 11 норвежцев, в том числе, двое журналистов телестудии из Тремсе, перед которыми стоит задача подготовить несколько телевизионных сюжетов для прямой трансляции. Она состоится 25 октября 2019 года из Киркенеса в честь 75-летия освобождения Финнмарка. Участники российско-норвежского похода сейчас прошли по маршруту: Мурманск - Междуречье - Долина Славы - Титовка - Киркенес - Варде - Перс-фьорд - Киберг - мыс Лангбюнес. Сегодня все возвращаются назад", - рассказал ТАСС руководитель фонда.

По его словам, впервые представителям Норвегии показали музей Северного флота, атомоход "Ленин", а также музей конвоев в гимназии №9, где школьники на английском языке рассказали, как конвои попадали по ленд-лизу в Мурманск и Архангельск. 3 мая российско-норвежская делегация выехала от Мурманской областной думы и сделала первую остановку в Междуречье, где расположен военно-мемориальный комплекс, памятник советскому солдату и обелиск норвежским партизанам. В Междуречье в годы войны находился разведцентр, где готовили норвежских партизан для работы в тылу у немцев.

Каждый год в мае и октябре на этом месте российские и норвежские ветераны возлагают цветы, венки, проводят митинги. На митинге выступила министр экономики и развития Мурманской области Елена Тихонова, генеральный секретарь норвежской ассоциации ветеранов военной службы Осло Торгеер Левальд. Затем участники проследовали в Долину Славы, где российская и норвежская делегации возложили цветы и венки к памятнику Скорбящей матери. Там также прошел митинг с участием сенатора от Мурманской области Игоря Чернышенко. Затем делегация посетила Титовку, где пролегал первый рубеж в Великую Отечественную войну. Сегодня там расположена звонница и небольшой музей.

В субботу утром участники прибыли в Киркенес, где установлен памятник советскому солдату, возложили цветы и венки от норвежской стороны и правительства Мурманской области. В церемонии приняли участие представители Генконсульства России в Киркенесе, общественность. Затем участники похода возложили цветы на месте гибели 11 местных жителей, помощников партизан, которые были до смерти забиты немцами.

Следующая остановка - Нейден и Варде, где запланирована встреча с общественностью, возложение цветов к обелиску на месте гибели трех норвежских партизан. Затем участники похода побывали в Перс-фьорде и Киберге, где установлены две стелы - от норвежской и российской стороны. Последней точкой маршрута является мыс Лангбюнес, где участники возложили цветы на месте гибели трех бойцов первой разведгруппы, они погибли 20 октября 1941 года: это командир группы Георгий Кудрявцев, политрук Геннадий Сметанин и норвежский партизан Гюннер Берг.

Память

В нынешнем 19-м походе памяти российские и норвежские ветераны военной службы совместно поддерживают память советских солдат и офицеров, разведчиков Северного флота и УНКВД, а также норвежских партизан. Большую роль в освобождении Северной Норвегии от фашистов сыграли советские разведчики, которые добывали информацию о противнике и вовремя сообщали своему командованию. Нынешний поход примечателен тем, что проходит в год 75-летия освобождения Финнмарка. На церемонию в октябре приглашены министр иностранных дел России Сергей Лавров, премьер-министр и министр иностранных дел Норвегии, а также члены норвежской королевской семьи.

"От Баренцева до Черного моря здесь у нас единственное государство, где у России и Норвегии единый взгляд на события прошлого", - отметил в беседе с ТАСС один из организаторов похода.

Великая Отечественная война завершилась на севере СССР освобождением Северной Норвегии и Кольского Заполярья в октябре 1944 года в ходе Петсамо-Киркенесской операции и до 9 мая 1945 года прямых боевых действий с немецкими войсками уже не велось, потому что они отошли в южную часть Норвегии. Активное участие в боевых действиях и освобождении территории принимали Северный флот и 14-я армия под командованием маршала Кирилла Мерецкова.