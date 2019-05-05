В Росстате рассказали, для чего россияне используют интернет

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Около 73% россиян в возрасте 15 лет и старше используют интернет, 12,1% из них пользуются глобальной сетью для выполнения оплачиваемой работы. Об этом говорится в апрельских данных социального опроса Росстата, опубликованных на официальном сайте ведомства.

Согласно статистике ведомства, выходом в интернет пользуются 72,9% россиян в возрасте от 15 лет и старше. При этом 55,7% россиян пользуются глобальной сетью ежедневно. Из числа пользующихся интернетом россиян старше 15 лет 12,1% сказали, что используют его для выполнения оплачиваемой работы.

Самой популярной у россиян целью использования интернета стало общение в социальных сетях - для этого интернет используют 85% его опрошенных пользователей. О новостях из интернета узнают 68,7% респондентов, 49,6% скачивают в интернете музыку и фильмы, 48,2% осуществляют финансовые операции, 36,4% - ищут информацию о товарах и услугах для повседневной жизни, 29,9% пользуются электронными библиотеками, энциклопедиями и виртуальными экскурсиями. 23,5% пользующихся интернетом россиян получают в нем информацию об оформлении документов на сайтах госучреждений, а 13% - ищут вакансии или клиентов.

Наименьшее количество россиян, согласно данным Росстата, назвали целями использования интернета обсуждение социальных и политических вопросов, участие в интернет-акциях и опросах общественного мнения (8,9%) и дистанционное обучение (7,3%). 10,9% опрошенных заявили, что используют интернет "для других целей".

Опрос проводился ведомством в 2018 году, в нем принимали участие жители всех регионов России.