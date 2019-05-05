В Братиславе почтили память красноармейцев, павших за свободу Словакии

ПРАГА, 5 мая. /ТАСС/. Возложение венков к памятнику-мемориалу советским воинам-освободителям на холме Славин в центре Братиславы состоялось в воскресенье. Об этом сообщил ТАСС посол России в Словакии Алексей Федотов.

Они живут в разных городах, но их объединяет память об ужасах войны и радости Победы

Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран Они живут в разных городах, но их объединяет память об ужасах войны и радости Победы

"Свыше 300 человек отдали дань памяти погибшим за свободу словацкого народа красноармейцам, один из крупнейших на территории Евросоюза памятников-мемориалов который находится в Братиславе на холме Славин, - подчеркнул посол. - В возложении приняли участие совершающие мотопробег "Дороги Победы на Берлин - 2019" члены международного байкерского клуба "Ночные волки", а также граждане Словакии и других государств - членов Евросоюза, россияне, граждане Белоруссии и Казахстана".

В течение последних лет "Ночные волки" прибывают в Братиславу ежегодно перед праздником Победы, чтобы поклониться памяти 63 517 красноармейцев, погибших в боях с фашистами в Словакии. На холме Славин покоится прах почти 7 тыс. советских солдат.

Дань памяти советским солдатам отдали также депутаты Национального совета (парламента) Словакии, представители политических и общественных организаций, студенты местных вузов и школ. Они пришли на Славин, несмотря на проливной дождь и резкое похолодание.