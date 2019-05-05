В России ежегодно признают полностью невиновными до 300 арестантов СИЗО

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Суды в РФ ежегодно оправдывают около 300 лиц, содержавшихся в СИЗО. Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Судебным департаментом при Верховном суде России, с которой ознакомился ТАСС.

В 2018 году суды вынесли оправдательные приговоры в отношении 123 лиц, содержавшихся под стражей, и прекратили дела в отношении 13 лиц по реабилитирующим основаниям (за непричастностью к преступлению, отсутствием события или состава преступления). В 2017 году таких было соответственно 114 и 52 подсудимых, содержавшихся в СИЗО. Пять лет назад было оправдано 225 бывших арестантов и реабилитировано 60. Пиковыми за последние 10 лет стали 2010 и 2009 годы, когда были признаны невиновными 463 и 454 подсудимых, помещенных в СИЗО в ходе следствия.

Всего, согласно данным судебной статистики, за 2009-2018 годы суды вынесли оправдательные приговоры 2184 подсудимым, содержавшимся под стражей, в отношении еще 423 бывших арестантов дела были прекращены судами по реабилитирующим обстоятельствам.

Одномоментно в СИЗО в России находятся порядка 100 тыс. человек.