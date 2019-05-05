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Путин направил приветствие участникам гала-концерта акции "Спасибо за верность, потомки!"

Президент выразил уверенность, что подобные общественные форумы чрезвычайно востребованы

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям общественно-патриотического гала-концерта акции "Спасибо за верность, потомки!", который проходит в воскресенье в Государственном Кремлевском дворце. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Это торжественное мероприятие... объединяет вокруг своих высоких целей людей самых разных возрастов, профессий, интересов - делегатов волонтерских, добровольческих организаций, участников движения "Бессмертный полк России", военнослужащих, учащихся суворовских и кадетских училищ", - говорится в сообщении.

Путин выразил уверенность, что подобные "важные, содержательные общественные форумы сегодня чрезвычайно востребованы". "Они обращают нас к героическим страницам отечественной истории, имеют огромное значение для воспитания у молодого поколения чувства патриотизма и гражданственности, сопричастности к судьбе Родины и ответственности за ее будущее", - отметил президент.

Глава государства также подчеркнул, что мероприятие предоставляет участникам прекрасную возможность выразить глубокое уважение и признательность ветеранам. "Память о беспримерном подвиге победителей, защитивших Родину от врага, спасших мир от нацизма, всегда будет жить в наших сердцах, бережно передаваться из поколения в поколение", - констатировал Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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