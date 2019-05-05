В Рио-де-Жанейро во второй раз прошла акция "Бессмертный полк"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 мая. /Корр. ТАСС Андрей Улинкин/. Участники международной акции "Бессмертный полк" в Рио-де-Жанейро почтили память погибших во Второй мировой войне. Организованное Ассоциацией ветеранов бразильского экспедиционного корпуса совместно с Ассоциацией русской культуры Рио-де-Жанейро шествие прошло здесь уже во второй раз.

Плакаты с фотографиями участников боевых действий, героев сопротивления и тружеников тыла пронесли их потомки: проживающие здесь соотечественники, их дети и внуки, а также бразильцы, чьи отцы и деды принимали в годы войны участие в походе бразильского экспедиционного корпуса в Европу, сражались с нацистским флотом в водах Атлантики. Шествие сопровождалось исполнением песен о подвиге советского солдата, первую из которых - "Катюшу" - участники акции подхватили вслед за начавшей ее петь девочкой. Посол России в Бразилии Сергей Акопов шел и пел вместе со всеми, пока колонна приближалась к Национальному монументу в память о погибших во Второй мировой войне в парке Фламенго.

"Очень рад, что с каждым годом число людей принимающих участие в шествиях "Бессмертного полка", в том числе в Бразилии, неуклонно растет. Это знак по-настоящему братских отношений, свидетельство живой памяти Победы, объединившей наши народы", - сказал дипломат, предваряя церемонию возложения памятного венка у вечного огня. По его мнению, очень важно, что эта инициатива гражданского общества приобрела поддержку официальных властей в лице Минобороны Бразилии, МИД республики, префектуры города.

Всего в мероприятии, по оценкам организаторов, приняли участие около 400 человек, многие пришли семьями. Один из них, Гильерме Суарез, отдельно отметил появление на флагштоке у монумента российского триколора по соседству с желто-зеленым государственным флагом Бразилии. "В обычные дни с бразильским флагом здесь соседствуют знамена США и Великобритании. Сегодня историческая справедливость, в некоторой степени, восстановлена", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Бразилия во Второй мировой войне

Бразилия - единственная страна Южной Америки, участвовавшая во Второй мировой войне. Она вступила в боевые действия на стороне антигитлеровской коалиции. Бразильский экспедиционный корпус в составе более 25 тыс. военнослужащих воевал в Италии с сентября 1944 по май 1945 года. В 1944-45 годы Бразилия потеряла более 460 военнослужащих, погибших в ходе боевых действий во время Второй мировой.

Международная акция "Бессмертный полк"

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени. Тогда шествие проходило под названием "Парад победителей".

Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске. В 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители 500 городов в семи странах. С 2015 года акция официально стала общероссийской.