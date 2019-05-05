Депутат Ионин опроверг информацию о задержании его помощника после инцидента со стрельбой

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Помощник депутата Госдумы Дмитрия Ионина Павел Грибков не был задержан полицией. Об этом сам депутат в воскресенье сообщил корреспонденту ТАСС.

Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой Ионин дает несколько очередей из охолощенного, то есть не предназначенного для стрельбы боевыми патронами, автомата. Инцидент произошел в Камышлове (Свердловская область). На пресс-конференции он продемонстрировал сам автомат, купленный для участников движения "Юнармия". Позже портал Znak.com сообщил о задержании Грибкова, который купил автомат.

"У меня нет такой информации, он точно не задержан, мы с ним разговаривали буквально несколько минут назад. На самом деле в ОВД доставлены отец Сергея Сухогузова, бывшего замглавы Камышлова, и теща Павла Грибкова. Я их не знаю лично", - сказал Ионин.

По его словам, Сухогузов находился с ним и Грибковым рядом во время инцидента, у него прошли обыски. Депутат уточнил, что сотрудники правоохранительных органов также хотели провести обыски в квартире Грибкова, но их туда не пустили.

Ионин сообщил, что в отдел полиции, где опрашиваются отец Сухогузова и теща Грибкова, направился его адвокат. "Так как эта история касается меня, готов сейчас или завтра явиться в ГУВД. У меня неприкосновенность, я могу добровольно это сделать. Я не понимаю, за что стариков-то", - сказал он.

Как сообщил в воскресенье источник во властных структурах региона, по факту стрельбы холостыми патронами возбуждено уголовное дело. Ионин в беседе с корреспондентом ТАСС уточнил, что речь идет о статье 213 Уголовного кодекса РФ ("Хулиганство").