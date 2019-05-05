В Нетании состоялась торжественная церемония, посвященная 74-й годовщине Победы

"Сегодня здесь, в Нетании, проводится одно из центральных мероприятий в рамках празднования в Израиле 74-й годовщины победы советского народа и Красной армии над нацистской Германией", - сказал корреспонденту ТАСС посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. "В Нетании оно проходит потому, что в этом прекрасном прибрежном городе воздвигнут один из самых значительных монументов воинам Красной армии. Здесь у нас есть особое место в Израиле, где мы можем почтить память павших воинов, безвинных жертв нацистского режима", - пояснил он.

НЕТАНИЯ /Израиль/, 5 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Торжественная церемония, посвященная 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоялась в воскресенье у Мемориала победы Красной армии над нацистской Германией в центре города Нетания. В ней приняли участие представители ветеранских организаций Израиля, послы РФ и Казахстана, а также представители дипкорпуса и властей прибрежного города.

Посол РФ отметил, что "уже второй год на основании соответствующего закона, принятого Кнессетом (парламентом Израиля), 9 мая (в Израиле - прим. ТАСС) придается статус официального праздничного дня". "В этом году так совпало, что на 9 мая пришлось празднование Дня независимости Государства Израиль, но это не помешало организации праздничных мероприятий различного рода в другие дни", - продолжил он, добавив, что, "к примеру, в Иерусалиме одно из шествий "Бессмертного полка" пройдет в этом году не 9 мая, а 14 мая".

"Мы признательны гражданам Израиля, ветеранским организациям, руководству страны, парламенту за то, что они бережно хранят память о Второй мировой войне и роли Красной армии в спасении народов Европы и прекращении чудовищного массового убийства европейских евреев и людей других национальностей, - продолжил Викторов. - В Израиле уже имеются более 60 мемориальных мест, которые посвящены памяти о Второй мировой войне. Более того, есть планы возведения в городе Иерусалиме в ближайшее время нового монумента в память защитников и жителей блокадного Ленинграда".

"Это очень важные индикаторы, которые позволяют рассчитывать на то, что мы совместно эту память пронесем и передадим следующим поколениям с тем, чтобы она не стиралась, чтобы уроки правильные извлекались, чтобы не допускались попытки переиначивания и перевирания того, что происходило много лет назад, и той роли, которую сыграла Красная армия и наш многонациональный советский народ", - подчеркнул глава российской дипмиссии.

Мемориал победы в Нетании

Участники торжественной церемонии в Нетании возложили венки к Мемориалу победы Красной армии над нацистской Германией. Он расположен в самом центре Нетании на берегу Средиземного моря и находится рядом с комплексом "Бейт Яд Лебаним", который посвящен памяти воинов, павших в войнах за Государство Израиль.

К самому монументу посетители подходят по зигзагообразному проходу из черного камня, повороты которого символизируют основные трагические моменты в истории еврейского народа. Затем перед посетителями открывается "свет в конце тоннеля". Это выход на залитую солнцем круглую площадку с видом на море. В ее центре установлена скульптура в виде крыльев голубя, традиционно символизирующего мир и добро, душевную связь с божественным миром.