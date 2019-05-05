Участниками фестиваля бега Rosa Run в Сочи стали более 4 тыс. человек

СОЧИ, 5 мая. /ТАСС/. Участниками международного фестиваля бега Rosa Run, который проходил на горном курорте "Роза Хутор" в Красной Поляне со 2 по 5 мая, стали более 4 тыс. человек из 11 стран. Об этом в воскресенье рассказали ТАСС организаторы мероприятия.

"Международный фестиваль бега Rosa Run прошел на горном курорте "Роза Хутор" в четвертый раз и собрал более 4 тыс. участников из 11 стран. Это примерно в полтора раза больше прошлогодних показателей. Любители спорта состязались в забегах на дистанцию 6,5 км с набором высоты 1150 м, в командном квест-забеге с заданиями, костюмированном забеге на 3,5 км для всех желающих и двух новых трейловых забегах [по пересеченной местности] по горам на 7 км и 24 км", - сообщили организаторы фестиваля.

Участники новых забегов преодолели трассу с подъемами и спусками, местами даже со снегом. "Интересная, крутая трасса - в прямом смысле этого слова! Но очень живописная - через горы, мимо озер. Хотелось все время смотреть по сторонам, но в основном приходилось смотреть под ноги", - поделились впечатлениями победители трейлового забега на 7 км супруги из Москвы Сергей и Юлия Конякины.

В 2020 году Rosa Run пройдет в горах Сочи с 30 апреля по 3 мая, регистрация на фестиваль уже открыта.