Погранслужба России может возобновить совместные тренировки с США в Тихом океане

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 мая. /ТАСС/. Береговая охрана США и пограничная служба ФСБ России рассмотрят возможность возобновления совместных тренировок в районе линии разграничения морских пространств двух стран в Тихом океане. Этот вопрос поднимался в ходе визита представителей погранслужбы России в США, сообщила в понедельник пресс-служба погрануправления ФСБ по восточному арктическому району.

"В Анкоридже (штат Аляска, США) состоялась встреча экспертов погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району и 17-го района береговой охраны США. Стороны обсудили результаты взаимодействия между ведомствами, выработали дальнейшие направления сотрудничества. Кроме того, стороны договорились рассмотреть возможность проведения совместной тренировки в районе линии разграничения морских пространств двух стран", - говорится в сообщении.

В погрануправлении отмечают, что благодаря планомерно развивающемуся сотрудничеству и высокому уровню межведомственного информационного взаимодействия между береговой охраной США и пограничной службой России удалось в значительной мере снизить браконьерскую активность в северной части Тихого океана.

Соглашение о взаимодействии по охране водных биологических ресурсов в конвенционном районе между аляскинскими и камчатскими пограничниками было заключено в 1996 году. Сотрудничество предполагает работу по предотвращению нарушений правил рыболовства, обеспечению контроля за таможенным декларированием объектов рыбного промысла, а также по охране Северного морского пути между Чукоткой и Аляской. Пограничное управление ФСБ РФ по восточному арктическому району обеспечивает охрану границы протяженностью более 20 тыс. км, что составляет треть границы России.