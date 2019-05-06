Более 1 тыс. жителей Читы приняли участие в акции "Спасибо деду за Победу"

ЧИТА, 6 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Акция "Спасибо деду за Победу", приуроченная к 74-й годовщине завершения Великой Отечественной войны, прошла в понедельник на главной площади Читы. Ее участники выстроились в слово "Спасибо".

"Акция, организованная молодыми сотрудниками Забайкальской железной дороги (ЗабЖД), объединила более 1 тыс. горожан. Это не только железнодорожники, студенты института железнодорожного транспорта и учащиеся железнодорожного техникума, но и школьники, пенсионеры, прохожие - все желающие. Все они выстроились в слово "Спасибо", держа в руках воздушные шары красного цвета", - сказали организаторы.

Акция прошла при поддержке активистов всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". Они раздавали участникам шарики и георгиевские ленты. Мероприятие сопровождалось песнями военных лет в исполнении артистов Дворца культуры железнодорожников.

Патриотический флешмоб "Спасибо деду за Победу" проводится на ЗабЖД с 2011 года. Помимо Читы, акция пройдет в городах Борзя, Могоча, Белогорск и Свободный, в поселке Чернышевск.