Мастер микроминиатюры из Новосибирска изобразил воина-освободителя на срезе рисового зерна

"Это срез рисового зернышка, на котором я изобразил рисунок памятника "Воин-освободитель". Я хотел к 9 Мая сделать что-нибудь из миниатюры и как раз искал объект. Памятник я давно приглядел и стал искать цветовое решение, и нашел черно-белый вариант. Его и изобразил", - сообщил Анискин ТАСС.

По его словам, у него ушло два дня на подготовку и еще два дня неспешной работы над рисунком. Изображение представляет из себя гравировку, закрашенную масляными красками. По словам Анискина, оно будет выставлено в новосибирской галерее микроминиатюр "Анискин и микроскоп", после чего будет отправлена в Санкт-Петербургский музей микроминиатюры "Русский Левша".

"Воин-освободитель" является одним из трех советских военных мемориалов в Берлине. Он основан 8 мая 1949 года и является символом победы советского народа в Великой Отечественной войне и освобождения народов Европы от нацизма.

Владимир Анискин занимается микроминиатюрами с 1998 года. В его коллекции есть как оригинальные экспонаты, так и классические работы: подкованная блоха и караван верблюдов в игольном ушке. Он также создал самую маленькую в мире книгу: ее площадь в 67 раз меньше той, что внесена в Книгу рекордов России, и в 88 раз меньше признанной в Книге рекордов Гиннесса. С 1999 года Анискин работает в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, где занимается разработкой и созданием микродатчиков для аэродинамических исследований и других областей науки.