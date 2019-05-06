WP: в США уже в этом году планируют начать производство мяса, выращенного в лаборатории

"Мясо из пробирки", несмотря на несколько пугающее название, по сути не будет отличаться от обычного, уверяют его создатели. Разница заключается лишь в том, что вместо разведения сельскохозяйственных животных, которых потом "пускают на мясо", мясной продукт будет сразу выращиваться в лабораторных условиях. Другими словам, прямо на заводе в специальной питательной среде можно будет "вырастить" готовый к употреблению говяжий фарш. Это будут точно такие же, как и в настоящем мясе, мышечные ткани, которые, однако, никогда не являлись частью живого организма. По внешнему виду и на вкус разница тоже заметна не будет, убеждены разработчики. Технология позволит свести всю производственную цепочку к одному лишь этапу - "выращиванию" готового продукта, что фактически сделает ненужным само животноводство, производство сельскохозяйственных кормов, скотобойни и т.д и т.п.

"Если эта задумка хотя бы частично реализуется, это станет одним из самых значительных технологических прорывов нашего столетия", - убежден Кристофер Гастератос, основатель некоммерческой организации Cellular Agriculture Society ("Общество клеточного сельского хозяйства"), финансирующей исследований в этой области. Именно так, "клеточным сельских хозяйством" или "альтернативным мясом", а не "искусственным мясом" или "мясом из пробирки" энтузиасты предпочитают называть то, над чем они работают.

О серьезности указанных намерений свидетельствует то, что американские регулирующие ведомства уже в этом году выпустят специальные нормативные документы, определяющие правила изготовления подобной продукции. В эти же сроки компании планируют запустить промышленное производство "альтернативного мяса", и первые "клеточные бургеры" начнут поступать на прилавки американских магазинов.

Фабрики вместо пастбищ

Согласно футуристическим прогнозам Гастератоса, к 2050 году "клеточное сельское хозяйство" будет производить половину всего потребляемого в мире мяса, а к концу века, убежден он, абсолютно все мясо будет выращиваться на фабриках.

Основной вопрос, возникающий в связи с этим, - зачем вообще это надо, если традиционная мясная промышленность существует веками? Но энтузиасты "альтернативного мяса" мыслят категориями будущего. Помимо того, что их продукт будет привлекателен по этическим соображениям, в том числе для вегетарианцев и веганов, ведь при его производстве не пострадает ни одно животное, у них есть и более материалистическая мотивация. Разработчики рассчитываю, что "мясо из пробирки" в конечном счете будет просто-напросто дешевле и выгоднее производить. Отказавшись от громоздкой производственной цепочки, они смогут максимально сократить издержки, а заодно - помочь экологии, ведь с учетом быстрого роста населения планеты потребление традиционного мяса в скором времени придется либо сократить, либо увеличивать площади пастбищ и других сельскохозяйственных угодий. Это не самый оптимальный вариант с точки зрения устойчивого развития, убеждены они.

"Производство мяса - очень древняя технология. Учитывая, какое гигантское количество ресурсов нам приходится на это тратить, это просто неэффективно, - считает Гастератос. - Это как пользоваться пишущей машинкой, когда изобретена технология распознавания речи и преобразования ее в текст".

Начать с фарша

Первый "выращенный" в лаборатории гамбургер был представлен в 2013 году на конференции в Лондоне. Его создали ученые из Нидерландов, а стоимость одного фунта (около 0,45 кг) такого мяса составляла 1,2 млн долларов. Сейчас в США работают уже 9 компаний, занимающихся разработками в сфере "клеточного сельского хозяйства", а в мире - 26. Американцы уверяют, что прогресс за это время ушел далеко вперед, и в 2019 году стоимость их продукции будет составлять не более $50 за фунт.

Промышленное производство планируют начать с уже упомянутого говяжьего фарша, поскольку это будет проще всего. В будущем же выпускать будут самые разнообразные деликатесы - от "куриных крылышек" до различных видов "рыбы".

Любопытно, что такие гиганты американской пищевой промышленности, как Cargill и Tyson Foods, поставщик мяса в рестораны McDonald's, уже вложили значительные средства в "клеточное сельское хозяйство".

Скотоводы против

Это новшество, как в свое время ГМО и другие подобные технологии, не могло не вызвать настороженность и даже враждебную реакцию со стороны части общества, тем более, что речь идет о многомиллионном бизнесе. Лоббистские организации в США, представляющие животноводческие отрасти, уже подали судебные иски в 20 штатах с требованием запретить производителям "альтернативного мяса" использование термина "говядина".

"Производителям клеточного мяса не должно быть позволено использовать слово "говядина" или какие-либо другие термины, связанные с традиционным животноводством", - говорится в письме Национальной ассоциации мясных скотоводов. По словам председательницы этой организации Даниэллы Бек, ранее с такой проблемой уже столкнулись производители коровьего молока. Когда на рынок стали поступать различные виды соевого и ржаного молока, регулирующие органы отказались вставать на сторону фермеров и не стали запрещать употребление названия "молоко" для новой продукции.

"Мы не хотим, чтобы с нами случилось то же самое, - заявила газете Бек. - Каждый отдельный товар на рынке должен иметь свое четкое обозначение". Она предложила именовать "имитациями" все "альтернативные" варианты мяса.

Теперь главный вопрос - что скажут потребители. Очевидно, что не все готовы завтра же перейти на "клеточное мясо". Его создатели, однако, верят, что находятся на правильном пути, но признают, что для изменения гастрономических привычек потребуется время.