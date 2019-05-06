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Спасавший пассажиров самолета в Шереметьево бортпроводник служил в дивизии Дзержинского

Бывшее руководство и сослуживцы говорят, что он был неравнодушным и отзывчивым человеком, рассказали в Росгвардии

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Бортпроводник Максим Моисеев, погибший при спасении пассажиров сгоревшего самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, проходил срочную службу в дивизии им. Ф. Э. Дзержинского, сослуживцы помнят его как отзывчивого человека. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

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"Максим Моисеев, 1998 года рождения, был призван на военную службу 12 мая 2016 года. Служил в дивизии им. Ф. Э. Дзержинского, незадолго до увольнения служил при госпитале, где оказывал помощь людям, в том числе и после хирургических операций. Бывшее руководство и сослуживцы говорят, что он был неравнодушным и отзывчивым человеком, который стремился помочь людям", - рассказал Грибакин.

Моисеев входил в состав экипажа потерпевшего крушения в Шереметьево самолета. Ранее источник в авиационных кругах сообщил ТАСС, что бортпроводник погиб, пытаясь открыть дверь в горящем хвосте лайнера для спасения пассажиров. "Эвакуация пассажиров велась через переднюю дверь по надувному трапу. С пассажирами в хвостовой части самолета находился бортпроводник Максим Моисеев, который пытался открыть заднюю дверь для оперативной эвакуации пассажиров из горевшей хвостовой части. У него не получилось, после чего он начал помогать людям покинуть горящий самолет", - рассказал собеседник агентства, отметив, что бортпроводник до последнего не выходил из самолета и погиб.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, следовавший рейсом Москва - Мурманск, 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще девять госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следствие рассматривает ряд версий катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.

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