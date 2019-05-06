Спасавший пассажиров самолета в Шереметьево бортпроводник служил в дивизии Дзержинского

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Бортпроводник Максим Моисеев, погибший при спасении пассажиров сгоревшего самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, проходил срочную службу в дивизии им. Ф. Э. Дзержинского, сослуживцы помнят его как отзывчивого человека. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

"Максим Моисеев, 1998 года рождения, был призван на военную службу 12 мая 2016 года. Служил в дивизии им. Ф. Э. Дзержинского, незадолго до увольнения служил при госпитале, где оказывал помощь людям, в том числе и после хирургических операций. Бывшее руководство и сослуживцы говорят, что он был неравнодушным и отзывчивым человеком, который стремился помочь людям", - рассказал Грибакин.

Моисеев входил в состав экипажа потерпевшего крушения в Шереметьево самолета. Ранее источник в авиационных кругах сообщил ТАСС, что бортпроводник погиб, пытаясь открыть дверь в горящем хвосте лайнера для спасения пассажиров. "Эвакуация пассажиров велась через переднюю дверь по надувному трапу. С пассажирами в хвостовой части самолета находился бортпроводник Максим Моисеев, который пытался открыть заднюю дверь для оперативной эвакуации пассажиров из горевшей хвостовой части. У него не получилось, после чего он начал помогать людям покинуть горящий самолет", - рассказал собеседник агентства, отметив, что бортпроводник до последнего не выходил из самолета и погиб.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, следовавший рейсом Москва - Мурманск, 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще девять госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следствие рассматривает ряд версий катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.