Суд подтвердил блокировку на YouTube клипа "Иуда" рэпера Хаски

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным отказ в удовлетворении иска рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) к Роскомнадзору и МВД РФ из-за блокировки на YouTube его клипа на песню "Иуда". Об этом ТАСС сообщили в суде в понедельник.

"Суд отказал в удовлетворении жалобы", - сказал собеседник агентства.

16 ноября 2018 года Кузнецов был уведомлен администрацией видеохостинга YouTube о запрете и ограничении доступа к размещенному на портале видеоклипу на песню "Иуда" на основании оповещения от Роскомнадзора о добавлении в национальный реестр видео, которое содержит контент, запрещенный для распространения в РФ. 28 декабря Роскомнадзор отметил, что на основании решения МВД России клип был заблокирован. По данным МВД, в клипе указан способ ухода от уголовной ответственности за распространение наркотических средств.

Истец просил Таганский суд Москвы признать решения Роскомнадзора и МВД России незаконными, заявив соответствующий иск.