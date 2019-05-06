Участники марша "Дороги памяти - дороги мира" почтили в Праге память красноармейцев

ПРАГА, 6 мая. /ТАСС/. Участники международного мотомарша "Дороги памяти - дороги мира" почтили в понедельник память советских воинов-освободителей в Праге. Они возложили венки к памятнику красноармейцам на мемориальном участке Ольшанского кладбища Праги.

Поклониться могилам 437 красноармейцев пришли вместе с ними более 400 представителей чешской общественности, соотечественники и сотрудники российских загранучреждений. Среди них были и депутаты национального парламента. Выступивший перед участниками церемонии депутат чешского парламента Ярослав Фолдына отметил, что на Ольшанское кладбище приехали байкеры международного мотоклуба "Ночные волки".

"Они специально прибыли в Прагу со всех уголков Европы, чтобы отдать дань уважения героям, которые пали в боях с фашистами за свободу Чехии и других европейских стран. Это байкеры из России, Белоруссии, Польши, Чехии, Словакии, Словении, Германии, Италии, Сербии и Франции. Во имя памяти солдат-освободителей не допустим переписывания истории Второй мировой войны. Мы отвергаем любые такие попытки", - заявил Фолдына.

Парламентарий подчеркнул, что мотомарш "Дороги памяти - дороги мира" не является исключительно российской инициативой, как это представляют европейские СМИ. "Это общеевропейский проект, подтверждение чему - многочисленное участие в нем граждан государств Евросоюза", - сказал он.

Из Праги участники мотопробега отправятся в Дрезден через выжженную нацистами деревню Лидице и город Терезин, в котором находился одноименный лагерь смерти. Там у них запланированы встречи в Немецко-русском институте культуры.

8 мая они приедут в Берлин. Там им предстоит посещение здания Рейхстага, а затем участие в закладке дерева мира. В День Победы байкеры и представители других российских общественных организаций, задействованных в акции "Дороги памяти - дороги мира", в составе "Бессмертного полка" пройдут от Бранденбургских ворот до Тиргартена.