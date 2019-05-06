"Поезд Победы" проедет по Москве и области 9 мая

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Ретро-поезд в День Победы отправится с Рижского вокзала столицы по местам боевых действий во время битвы за Москву. Его пассажирами станут ветераны Великой Отечественной, сообщила в понедельник пресс-служба Московской железной дороги.

"9 мая пассажирский состав во главе с паровозами постройки XX века отправится с Рижского вокзала Москвы до остановочного пункта Дубосеково в Волоколамском районе Московской области, где произошло сражение за Москву и установлен мемориал "Героям-панфиловцам". Пассажирами ретро-состава станут ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, железнодорожники, а также воспитанники Московской детской железной дороги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на вокзале гостей мероприятия встретят артисты в военной форме и юные железнодорожники, а духовой оркестр ОАО "РЖД" исполнит песни военных лет.

"Поезд Победы" отправится в рейс в 9:23, в поездке для участников проведут историческую аудиоэкскурсию. Состав остановится на остановочном пункте "Дубосеково", где праздничные мероприятия продолжатся у мемориала "Героям-панфиловцам". В 17:18 под звуки духового оркестра поезд вернется на Рижский вокзал.