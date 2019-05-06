В старинном замке в городе Бикфайя состоялся концерт ко Дню Победы

БЕЙРУТ, 6 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Песни военных лет в исполнении женского хора "Любава" прозвучали под сводами старинного замка в курортном городе Бикфайя в Горном Ливане. Концерт, посвященный Дню Победы, вызвал повышенный интерес у местной общественности. Зрители оценили высокий уровень вокального искусства хорового коллектива.

Артисты часто меняли наряды и показывались на сцене то в пилотках с георгиевскими ленточками, то в праздничных нарядах донских и уральских казачек или народных сарафана. Помимо песен, посвященных Великой Отечественной войне, были исполнены русские народные романсы и песни советской эпохи. Изюминкой стало включение в программу вечера современной обработки старинной хоровой плясовой песни "Порушка-Параня"" и шуточных частушек "Петя-Петушок".

На первом ряду в зале сидел бывший президент Ливана Амин Жмайель, для которого Бикфайя является родным городом, и Мирна аль-Бустани - хозяйка музыкального фестиваля, который традиционно проводится зимой в соседнем горном курорте Бейт-Мери. Присутствовали представители духовенства, политических партий и движений, культурная элита, соотечественники.

Как рассказала корреспонденту ТАСС солистка ансамбля Татьяна Беайни, творческий коллектив при Российском центре науки и культуры в Бейруте готовится отметить в следующем году свое 10-летие. "Мы часто выступаем с концертами и даем благотворительные вечера по всему Ливану, - отметила она. - Наш хор уникален, в нем поют женщины из самых разных уголков России и стран СНГ, отсюда богатый репертуар народных песен и частушек". По словам солистки, в 2016 году "Любава" была участником Всемирных хоровых игр в Сочи.

Выступление артистов было великолепным, считает проживающий в Ливане потомок русских эмигрантов Стефан Раскатов. "Это как раз то, что мы хотели услышать в эти предпраздничные дни, накануне Великой Победы в войне с фашизмом российского народа", - сказал он.

Семья Раскатовых, которая была одним из инициаторов создания Российско-ливанского культурного центра в Бейт-Мери, чтит национальные традиции и помогает в организации художественных выставок и гастролей артистов. Перед концертом в одном из залов дворца были выставлены старинные русские иконы из частных коллекций ливанцев.