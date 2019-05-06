В Севастополе открыли памятник летчику-герою войны Амет-хану Султану

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Памятник дважды Герою Советского Союза летчику Амет-хану Султану установлен в Севастополе накануне Дня Победы, сообщила пресс-служба правительства города.

"Чуть более полугода прошло с того дня, как мы впервые обсуждали возможность установки памятного бюста Амет-хану Султану в Каче (поселок в составе Севастополя - прим. ТАСС) и сегодня, накануне Дня Победы открываем монумент. Имя прославленного аса, дважды Героя Советского Союза Амет-хана Султана навсегда стало синонимом высшего пилотажного мастерства отечественной авиации. На его счету почти полсотни побед в воздушных боях, свыше 4 тыс. часов полета на новейших самолетах, которым Амет-хан Султан как испытатель дал путевку в небо", - приводят в сообщении слова вице-губернатора Ильи Пономарева.

Вопрос установки памятника обсуждался в сентябре 2018 года во время встречи губернатора Дмитрия Овсянникова с представителями крымско-татарского народа. За последующие несколько месяцев бюст летчика был изготовлен по проекту заслуженного художника РФ, член-корреспондента Российской академии художеств Салавата Щербакова и установлен в пригороде Севастополя. Его разместили там, где до Великой Отечественной войны располагалась летная школа, которую окончил Амет-хан Султан.

"Образ Амет-хана Султана - это образ патриотизма, смелости, стойкости и отваги. Его отец был родом из Дагестана, мать - крымской татаркой. <…> Этот бюст послужит напоминанием о бессмертном героизме, о невосполнимых потерях и силе духа нашей многонациональной страны", - отметили в пресс-службе.

Добавляется, что Амет-хан Султан родился 20 октября 1920 года в Алупке, выпускник 1-й Качинской военной авиационной школы. В годы Великой Отечественной войны прошел путь от летчика до командира эскадрильи 9-го гвардейского истребительного авиационного полка; участвовал в ключевых сражениях войны, в том числе - в Сталинградской битве. После Победы был летчиком-испытателем в летно-исследовательском институте в городе Жуковском. Погиб при очередном испытательном полете в 1971 году.