Футбольная команда Госдумы одержала волевую победу над сборной Бундестага в Берлине

БЕРЛИН, 6 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов, Алексей Цыпин/. Футбольная команда Госдумы в понедельник в ответном матче, который прошел на стадионе спортивного клуба "Сименсштадт" в Берлине, одержала волевую победу над сборной Бундестага со счетом 2:1.

Предыдущая товарищеская встреча прошла в 2018 году на стадионе "Красная Пресня" в Москве и закончилась со счетом 5:3 в пользу россиян. К нынешнему поединку уровень германской сборной заметно возрос.

В результате на стадионе в округе Шпандау развернулась настоящая баталия, которой не помешали ни непривычно холодная для начала мая погода в Берлине, ни моросящий дождь.

Честная игра

Перед матчем капитан сборной Бундестага, социал-демократ Махмут Оздемир от имени германской стороны выразил соболезнования родным и близким погибших в результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево и предложил почтить память жертв минутой молчания.

Германский депутат напомнил, что парламентарии двух стран перед игрой обсуждали в том числе "критические темы и обменивались по ним своими точками зрения". "Друзьям иногда приходится говорить друг другу не очень приятные вещи", - отметил Оздемир.

"Мы хотим продолжать работу в сфере нашего парламентского сотрудничества", - подчеркнул парламентарий. Он выразил надежду на хорошую и честную игру и передал в дар команде Госдумы сувенирного медведя - этот зверь является символом Берлина.

"Мы с огромным удовольствием приехали на ответный матч, надеемся, что после него у нас всех будет такое же настроение, как и в Москве после игры", - сказал капитан российской сборной, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Хорошее настроение точно гарантировали себе российские парламентарии, которые победили и на поле соперника, правда, в этот раз со скромным счетом. Первый острый момент возник у ворот немцев где-то на 10-й минуте. Казалось, команда Госдумы вот-вот поведет, но россияне пропустили контратаку и были вынуждены отыгрываться. Давление на сборную Бундестага увеличивалось, что отразилось и на счете - примерно на 30-й минуте он стал 1:1. Еще один гол россиян судья не засчитал.

Во второй половине встречи команда Госдумы продолжала давить, а немцы пытались действовать на контратаках. В целом игра приобрела позиционный характер, оба соперника, но, прежде всего, парламентарии Германии явно подустали. И все же одна из атак россиян закончилась взятием ворот. Победный гол первым же касанием забил вышедший на замену олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов.

Характер "немецкой машины"

"Очень тяжелый матч. Команда Бундестага очень ответственно подошла к мачту, дома мы их с более внушительным результатом обыграли", - поделился с журналистами впечатлениями об игре тренер команды, заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев. "Мы видели, что они старались, боролись, но все-таки наши игроки помастеровитей", - констатировал он.

Тренер заверил, что в общении со своими подопечными не смотрит на должности, которые они занимают в нижней палате российского парламента. "Тут все равны, нет ни вице-спикеров, никого, есть игроки, которые приносят пользу. Если они ошибаются, значит, должны сидеть рядом со мной", - пояснил он.

На вопрос, есть ли что-то общее у сборной Бундестага и футбольной сборной Германии, которую часто называют "немецкой машиной", Газзаев ответил: "Характер у них действительно такой же".

"В этот раз была очень сложная игра. Противник был намного сильнее, чем в Москве", - сказал Жуков. "Волевая победа, видите - проигрывали в первом тайме и выиграли 2:1. Отлично все сыграли, сегодня нас было более 20 человек, все приняли участие", - добавил он.

"По игре немцы подравнялись, возможно, потому что было их поле", - согласился полпред президента в Госдуме Гарри Минх.

Ранее в понедельник на встрече в Бундестаге российские и германские парламентарии обсудили различные вопросы международной повестки, в том числе тему взаимных санкций ЕС и России, ситуацию на Украине, проект "Северный поток - 2". Как отметил Жуков, "такие матчи, которые стали уже традиционными, дают возможность более тесного общения в формальной и в неформальной обстановке". А вице-спикер Ольга Тимофеева подчеркнула, что законодатели двух стран хотят противостоять друг другу лишь на футбольных полях, а во всех остальных сферах - сближать позиции.