Молодежный образовательный форум впервые пройдет в июне во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая. /ТАСС/. Молодежный образовательный форум "Восток", посвященный вопросам предпринимательства, впервые пройдет во Владивостоке на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в июне этого года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации Приморского края.

"Всероссийский молодежный образовательный форум "Восток" пройдет на площадке кампуса ДВФУ с 25 июня по 3 июля. В программе - дискуссии со спикерами, проектные лаборатории, трекшн-митинги (обсуждения), мастер-классы и многое другое", - сообщается в пресс-релизе. Отмечается также, что каждый день на форуме "Восток" будут выступать приглашенные VIP-спикеры.

По информации краевой администрации, будут организованы восемь площадок, в том числе посвященные маркетингу, финансам, социальному проектированию. Кроме того, участники форума смогут создать собственные проекты - для этого у каждого появится личный наставник.

Сообщается, что лекции и мастер-классы на форуме проведут представители крупнейших корпораций и компаний. На встречах будут обсуждаться вопросы развития регионов Дальневосточного федерального округа.

На сайте молодежного образовательного форума "Восток" уже идет прием электронных заявок от желающих со всей России. Как сообщает администрация Приморского края, губернатор Олег Кожемяко поддержал идею проведения форума на встрече с руководителем Росмолодежи Александром Бугаевым.