Жители Монголии торжественно открыли памятник советским воинам-участникам ВОВ

ПЕКИН, 7 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Жители сомона (небольшая административно-территориальная единица Монголии) Алтанбулаг Селенгинского аймака (более крупная административно-территориальная единица) на севере Монголии провели митинг по случаю открытия памятника советским воинам, участвовавшим в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). Об этом корреспонденту ТАСС сообщила пресс-служба посольства России в Улан-Баторе.

В митинге приняли участие руководители местной администрации, в том числе губернатор Селенгинского аймака Ш. Оргил, председатель регионального парламента Г. Бямба, а также руководитель приграничного с Монголией Кяхтинского района Республики Бурятия Бимба Нимаев, прибывший на открытие памятника во главе делегации российских ветеранов.

"Никто не забыт, ничто не забыто. Мы должны еще бережнее сохранять память о минувшей войне и передавать ее будущим поколениям, чтобы не допустить попытки переписать историю, не дать принизить подвиг советских солдат, героев-подпольщиков и тружеников тыла", - заявил на церемонии генеральный консул РФ в городе Дархане Александр Доржиев.

Он напомнил о том, что во врем Великой Отечественной войны советские люди ощущали братскую помощь монгольского народа, на средства и благодаря усилиям которого были созданы авиационная эскадрилья "Монгольский арат", танковая колонна "Революционная Монголия". "Совместная борьба против общего врага - фашизма - укрепила основы дружбы и российско-монгольского сотрудничества", - подытожил Доржиев.

По официальным данным, на фронтах Великой Отечественной войны сражались более 5 тыс. жителей русских деревень Монголии, многие из которых полегли на полях сражений. Монгольские города Дархан и Эрденет продолжают считаться символами братской дружбы двух стран. Там были совместно созданы "Предприятие Эрденет", "Монголросцветмет", "Улан-Баторская железная дорога", способствующие развитию взаимовыгодного сотрудничества.