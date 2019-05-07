В ГД считают, что лишение статуса регоператоров по обращению с ТКО становится тенденцией

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Лишение статуса региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) становится тенденцией в ряде регионов России. Это может быть связано с непрозрачностью процедуры их выбора, считает председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

"В ряде субъектов РФ наметились негативные тенденции, связанные с лишением статуса региональных операторов и неготовности региональных операторов выполнять свои обязательства. Это Республика Тыва, Приморский и Красноярский края, Омская область. Это может свидетельствовать, в том числе, о непрозрачности процедуры выбора регионального оператора", - сказал Бурматов на совещании по вопросам реформы обращения с ТКО при генеральном прокуроре РФ Юрии Чайке в Екатеринбурге во вторник.

С 1 января в России началась реформа отрасли обращения с мусором. В ходе нее ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным местными властями по конкурсу. Тарифы на отрасли были пересмотрены так, чтобы они обеспечивали сортировку, переработку мусора и позволили предотвратить появление нелегальных свалок. Плату за обращение с коммунальными отходами вынесли для жителей отдельной строкой в платежной квитанции.

Сейчас, по данным Бурматова, к реформе подключились 72 субъекта РФ из 85. Москва и Санкт-Петербург воспользовались исключительным правом отложить переход на новую систему до 2022 года.