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День Победы - 2019

Более 5 тыс. зрителей посетили генеральную репетицию парада Победы в Самаре

В параде примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Генеральная репетиция военного парада пеших и механизированных колонн в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошла на площади Куйбышева в Самаре. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"На центральной площади Самары прошла генеральная репетиция военного парада. Посмотреть на прохождение пеших колонн и военной техники по площади Куйбышева пришли более 5 тыс. жителей и гостей города", - отмечается в сообщении.

По словам командующего второй общевойсковой армией ЦВО генерал-майора Андрея Колотовкина, личный состав и военная техника к параду готовы. "Считаю, что личный состав и военная техника, принимающие участие в торжественном мероприятии в Самаре, к параду готовы", - приводятся в сообщении его слова.

В параде Победы в Самаре примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники.

Теги
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