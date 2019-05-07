Власти Мурманской области выделили 27 млн рублей на выплаты после авиакатастрофы SSJ-100

ТАСС, 7 мая. Правительство Мурманской области выделило из резервного фонда региона 27 млн рублей семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе с самолетом "Аэрофлота" SSJ-100 в Шереметьево. Соответствующее постановление правительства за подписью врио губернатора региона Андрея Чибиса опубликовано на сайте правительства.

"В связи с авиакатастрофой 5 мая правительство Мурманской области постановляет: выделить Министерству социального развития Мурманской области 27 млн рублей из резервного фонда правительства области на оказание единовременной материальной помощи членам семей погибших граждан, проживавших на день гибели на территории Мурманской области, а также пострадавшим в авиакатастрофе из числа жителей области", - говорится в документе.

Минсоцразвития области поручено выплатить членам семей погибших по 1 млн рублей за каждого погибшего в равных долях - супругам, родителям, детям. Размер помощи пострадавшим составит 500 тыс. рублей.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100 рейсом Москва - Мурманск 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следствие рассматривает ряд версий катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия. В Мурманской области объявлен трехдневный траур по погибшим.