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ВЦИОМ: каждый второй россиянин намерен принять участие в праздновании Дня Победы

При этом поздравить ветеранов Великой Отечественной войны планирует каждый пятый житель страны
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© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Около половины россиян собираются принять участие в праздничных мероприятиях 9 мая, свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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"В этом году каждый пятый россиянин планирует поздравить ветеранов Великой Отечественной войны (20%), а каждый второй - принять участие в праздничных торжествах (48%)", - говорится в материалах ВЦИОМ.

В Москве и в других городах России 9 мая пройдет Парад Победы. По мнению россиян, парад проводится для того, чтобы напомнить о подвиге народа во время Великой Отечественной войны (36%), отдать дань памяти павшим в той войне (30%). Около 17% респондентов воспринимают парад как демонстрацию военной мощи страны и способ воспитания патриотизма у молодежи.

Россияне собираются провести этот день в гостях (18%) или на природе, устроив пикник (17%), смотреть праздничный салют будут 19% респондентов. Работать будут 14% опрошенных.

Порядка 97% россиян слышали об акции "Бессмертный полк", 30% участвовали в ней, 67% не принимали личного участия в мероприятии. Большинство (95%) тех, кто знает об акции, относятся к ней положительно. "У россиян акция "Бессмертный полк" вызывает такие эмоции, как гордость за своих отцов и дедов, за страну, а также воспоминания о них и желание позаботиться о ветеранах. Акция, как и сам праздник, у граждан пробуждает неоднозначные чувства: боли и грусти (11%), радости и счастья (10%)", - отмечается в сообщении.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 мая 2019 года, в нем приняли участие россияне в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

Теги
РоссияОпросы общественного мненияДень Победы - 2019
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