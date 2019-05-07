Генеральная репетиция парада Победы прошла в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Более 4 тыс. военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) приняли участие в генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе округа.

"Генеральная репетиция прошла на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. 4,5 тыс. военнослужащих прошли в парадном строю, последний раз отработав действия на параде в ознаменование 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне", - сообщили в пресс-службе округа.

Репетицией руководил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковника Александр Журавлев. Тренировка проходила под проливным дождем, поэтому авиация в ней не участвовала.

В параде 9 мая примут участие моряки Балтийского флота, военнослужащие ЗВО, воспитанники более чем 10 учебных заведений Минобороны РФ, расположенных в регионе. Также в парадном строю по Дворцовой площади пройдут представители Росгвардии, сводные батальоны вузов МВД и МЧС, расчеты кадетского корпуса Следственного комитета и Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения.

Кроме того, в параде Победы в Петербурге примут участие 110 образцов военной и специальной техники, в том числе более 20 самолетов и вертолетов.