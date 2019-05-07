Байкеры в Приамурье создали передвижной Музей воинской славы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 мая. /ТАСС/. Общественная организация "МотоПатриот" в Амурской области создала передвижной Музей воинской славы, с которым рассчитывает побывать практически во всех районах региона, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Мотоциклисты своими силами переделали обычный 40-тонный грузовой контейнер в передвижной музей, в котором оборудовали выставку на 60 экспонатов. Это оружие времен Великой Отечественной войны, кители героев Советского Союза, военные каски и осколки снарядов и другие экспонаты. Некоторые из них закупили на оружейных заводах", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, передвижной музей уже отправился в путешествие по области, его создатели планируют показать его практически все всех районах Приамурья. Отмечается, что экскурсии по музею будут бесплатными. На реализацию проекта мотоциклисты получили 860 тыс. рублей из федерального бюджета в рамках президентского гранта, к этой сумме добавили собственные средства и деньги спонсоров, в итоге передвижной музей обошелся им в 1,6 млн рублей.

"В годы Великой Отечественной на фронт ушли более 100 тыс. амурчан, 40 тыс. наших земляков не вернулись с войны. Память о героях и их подвиге должна сохраняться во всех поколениях. Рассказывать о Победе и о цене, которой она досталась можно и нужно в различных форматах, привлекая в первую очередь молодое поколение. Поэтому подобные проекты очень важны и всегда будут находить поддержку со стороны властей", - цитируют в сообщении губернатора Приамурья Василия Орлова.

Как сообщил ТАСС руководитель Амурской общественной организации "МотоПатриот" Василий Семенов, пять лет назад вместе со своими единомышленниками он начал собирать экспонаты военных лет. Сначала это было занятие для себя, но со временем общественники увидели, что люди стали проявлять интерес к их музею, получили много положительных отзывов, поэтому решили поучаствовать в президентском гранте. Их проект получил поддержку по гранту "Помнить. Сохранить. Нести" на приобретение формы и оружия времен Великой Отечественной войны, а также на покупку контейнера. "Сейчас в этом контейнере - душа нашего клуба", - отметил Семенов.

Передвижной музей побывал уже в двух населенных пунктах области, вызвав большой интерес у взрослых и детей.