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День Победы - 2019

На 9 мая в Москве пообещали грозу

При этом ожидается 23-25 градусов тепла
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Гроза ожидается в Москве ночью и днем 9 мая, сообщила во вторник ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

"9 мая есть большая вероятность грозы в Москве, как ночью, так и днем", - сказала она.

При этом в столице будет достаточно тепло - столбик термометра поднимется до 23-25 градусов. По данным метеослужбы, период дождливой погоды начнется в Москве 8 мая. В этот день также ожидается дождь, местами возможны гроза и ветер с порывами до 13-18 м/с, при этом температура опустится до 21-23 градусов.

 

Теги
РоссияДень Победы - 2019
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