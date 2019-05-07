В Параде Победы на Красной площади примут участие 150 ветеранов из Московской области

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Сто пятьдесят ветеранов Великой Отечественной войны из Московской области станут участниками Парада Победы на Красной площади 9 мая, сообщили во вторник в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.

"Парад Победы на главной площади страны соберет ветеранов со всей России, в их числе будут 150 ветеранов из Подмосковья" - процитировали в пресс-службе министра социального развития Московской области Ирину Фаевскую.

Всего на территории Московской области проживают более 73 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, из них непосредственно участниками и инвалидами войны являются 4,5 тыс. человек.

Всем участникам и инвалидам в преддверии Дня Победы на торжественных мероприятиях в муниципальных образованиях будут вручены поздравительные открытки и подарки. "Традиционно всем ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Подмосковье, была перечислена на расчетный счет единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. и 5 тыс. рублей, в зависимости от их статуса и наград" - добавила Фаевская.