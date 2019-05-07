Свыше 2 тыс. российских военных написали "Диктант Победы" в Абхазии

СУХУМ, 7 мая. /ТАСС/. Более 2 тыс. военнослужащих российской базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Абхазии, приняли участие в написании "Диктанта Победы", посвященного 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила во вторник пресс-служба округа.

"Свыше 2 тыс. солдат и офицеров российской военной базы ЮВО в Абхазии приняли участие в написании диктанта в рамках международной исторической акции "Диктант Победы". Для проведения мероприятия на территории соединения были организованы специализированные площадки, на которых все желающие смогли проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении начальника пресс-службы Вадима Астафьева.

По словам Астафьева, основной целью мероприятия является "популяризация знаний о военной истории России как основы для воспитания патриотических чувств у военнослужащих". "Каждый участник акции максимум за один час должен был ответить на 20 вопросов, посвященных датам, событиям, военной географии, историческим личностям, плакатам военной эпохи, художественной литературе и другим темам. Общее количество людей, принявших участие в акции на территории базы, будет подсчитано в завершении дня", - говорится в сообщении.

В феврале этого года 2500 военнослужащих базы и членов их семей приняли участие в написании военно-исторического диктанта на тему 75-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда в рамках международной просветительской акции "Знаешь историю - любишь Отечество".