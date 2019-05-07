Под Волгоградом открыли памятный знак летчикам, повторившим подвиг Гастелло

ВОЛГОГРАД, 7 мая. /ТАСС/. Памятный знак двум летчикам, направившим свои подбитые самолеты на скопление вражеских танков и повторившим под Сталинградом подвиг Гастелло, открыли во вторник в Волгоградской области на месте гибели героев, сообщил ТАСС председатель волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Виктор Василевский.

"Сегодня троекратный ружейный залп прогремел в память о подвиге двух летчиков - Михаила Преснякова и Ивана Богачева, которые повторили под Сталинградом подвиг Гастелло. Они направили свои горящие машины на понтонную переправу через Дон, по которой к Сталинграду рвались фашистские танки. На месте гибели героев сегодня открыт трехтонный каменный обелиск с мраморной табличкой и установлен православный крест", - сказал Василевский.

Он уточнил, что в торжественном открытии памятного знака приняли участие ветераны, общественность, поисковики, много было школьников. "По сути, открытие такого обелиска и есть лучший урок Победы для подрастающего поколения, чтобы они помнили и знали о подвиге тех, кто героически сражался за свободу нашей Родины",- сказал Василевский.

По военным архивам установлено, что в ходе Сталинградской битвы более 12 экипажей советских самолетов повторили подвиг Гастелло, но лишь в одном месте в течение четырех дней такой подвиг был совершен дважды - у станицы Трехостровская. 19 августа 1942 года здесь погиб Михаил Пресняков, направив свой горящий Ил-2 на скопление танков врага у переправы, а 22 августа Иван Богачев также уничтожил танки и живую силу противника у этой переправы.

Подвиг Гастелло

6 июля 1941 года вся страна из сводки Совинформбюро узнала о подвиге летчика Николая Гастелло. В ней сообщалось, что 26 июня 1941 года летчик направил свой подбитый и горящий самолет на колонну немецких войск. 10 июля появилась большая статья в газете "Правда". В ней военные корреспонденты Павленко и Крылов подробно рассказывали о подвиге бесстрашного летчика. 26 июля того же года капитану Гастелло было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Битва под Сталинградом

Сталинградская битва (июль 1942 года-февраль 1943 года) коренным образом изменила ход Великой Отечественной и Второй мировой войн. Историки называют это сражение самым кровопролитным в истории человечества - общие потери сторон превысили 2 млн человек. Битвы под Москвой и под Сталинградом историки называют первыми предвестниками Победы в Великой Отечественной войне.