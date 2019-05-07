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Расследование ЧП с SSJ-100

"Синдром ручной клади". Психолог встал на защиту пассажиров SSJ-100, которые спасали багаж

Люди в экстремальной ситуации отрицают опасность и цепляются за привычные действия, заявила специалист в области экстремальной психологии
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© Следственный комитет РФ/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Психолог считает нормальной реакцию пассажиров, забиравших ручную кладь при эвакуации из горящего самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

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Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов обвинили некоторых пассажиров в том, что они забирали ручную кладь и тем самым якобы помешали эвакуации других пассажиров.

"Мне кажется, надо вводить понятие "синдром ручной клади", при котором одни люди отрицают опасность и цепляются за привычные действия, как будто таким образом они могут отменить весь тот кошмар и ужас, который с ними происходит. Это абсолютно нормальная реакция на стресс, их нельзя обвинять в том, что они машинально забрали сумки", - рассказала ТАСС специалист в области экстремальной психологии Ольга Макарова.

Она пояснила, что также "нормальна и реакция людей, которые, узнав о трагедии, выхватывают из всей картины случившегося маленький факт и начинают обвинять тех, кто смог выжить в этом аду". "Это тоже защитная реакция на страх и бессилие", - сказала психолог. Макарова длительное время была начальником отдела Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России и работала с родственниками погибших в результате многих техногенных аварий, в том числе в авиакатастрофах. "Любая острая реакция во время трагических ситуаций расценивается как нормальная", - отметила она.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, примерно через 30 минут вернулся в аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.

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