Минниханов предложил ввести штрафы за уклонение от соглашений с регоператорами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил ввести административную ответственность для юридических и физических лиц, которые уклоняются от заключения договоров с регоператорами по обращению с мусором. Об этом он заявил в Екатеринбурге на совещании по вопросам реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) при генеральном прокуроре РФ Юрии Чайке.



"С начала работы региональных операторов возник ряд проблемных вопросов, которые характерны и для других субъектов и требуют, в том числе, поддержки со стороны органов прокуратуры, ключевой вопрос - уклонение организаций и граждан от заключения договоров с операторами. Это может привести к сворачиванию инвестиционных проектов и банкротству региональных операторов. Считаем возможным органам государственного и муниципального контроля привлекать лиц, уклоняющихся от заключения договоров с региональными операторами, к административной ответственности", - сказал он.



По словам Минниханова, в Татарстане на данный момент заключены 89% договоров с физическими и 44% - с юридическими лицами. Уровень собираемости платежей с населения составляет 87%, с юридических лиц - 33%.



Кроме того, глава региона напомнил, что в настоящее время в связи с законодательными ограничениями у региональных операторов нет доступа к персональным данным организаций и граждан. "Считаю целесообразным упростить доступ операторов к указанным сведениям. Они выиграли конкурсы, с ними контракты заключены, значит, надо, чтобы у них была возможность доступа [к персональным данным]", - считает Минниханов.



Как уточнила ТАСС заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, ранее с соответствующим предложением к Минниханову обратились представители регоператоров, действующих в республике. По ее словам, операторы на сегодняшний день не обладают полной базой собственников жилья ввиду разных форм их регистрации. Кроме того, региональные операторы не могу запросить необходимые данные у других структур, поскольку в этой ситуации они выступают в качестве третьих лиц.

Реформа отрасли

С 1 января в России началась реформа отрасли обращения с мусором. В ее ходе ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным местными властями по конкурсу. Тарифы на отрасли были пересмотрены так, чтобы они обеспечивали сортировку, переработку мусора и позволили предотвратить появление нелегальных свалок. Плату за обращение с коммунальными отходами вынесли для жителей отдельной строкой в платежной квитанции.



Сейчас, по данным председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, координатора проекта "Единой России" "Чистая страна" Владимира Бурматова, к реформе подключились 72 субъекта РФ из 85. Москва и Санкт-Петербург воспользовались исключительным правом отложить переход на новую систему до 2022 года.