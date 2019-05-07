Около 90 человек приняли участие в акции "Диктант Победы" в Бишкеке

БИШКЕК, 7 мая. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Около 90 человек приняли участие в состоявшейся во вторник в столице Киргизии акции "Диктант Победы". Об этом корреспонденту ТАСС рассказали в представительстве "Россотрудничества" в республике.

"Диктант Победы" проводился в здании Российского центра науки и культуры в Бишкеке, приблизительно в мероприятии приняли участие около 90 человек", - заверили в представительстве. В основном это молодые люди, в том числе студенты факультета международных отношений Киргизско-Российского (Славянского) университета имени Бориса Ельцина и местной православной воскресной школы. Свои силы в написании диктанта попробовали также активисты клуба "Юные армейцы", созданного при военной авиабазе России в киргизском городе Кант (Чуйская область).

Всех желающих написать "Диктант Победы" разместили на нескольких этажах Российского центра науки и культуры. "Очень приятно, что в акции приняли участие много молодых людей", - заверили в представительстве. Работы участников будут направлены в электронном формате в Москву и в определенный день опубликованы на специальном сайте, где можно ознакомиться с результатом.

Приуроченный к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне диктант в нынешнем году проводится на территории более двадцати государств. В том числе в большинстве республик бывшего Советского Союза, Австрии, Германии, Дании, Вьетнаме, Израиле, Китае, Монголии, Сербии, Словении и Турции.

В 1941-1945 годах из Киргизии, где на тот момент насчитывалось около миллиона жителей, на фронт ушли 360 тыс. человек. 130 тыс. из них погибли в боях с фашистскими захватчиками. Именно из уроженцев республики и соседнего Казахстана была сформирована легендарная дивизия генерала Ивана Панфилова, проявившая мужество и героизм при обороне Москвы зимой 1941-1942 годов. На сегодняшний день в Киргизии осталось всего около 350 ветеранов Великой Отечественной войны, узников концлагерей и блокадников Ленинграда.