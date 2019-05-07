Делегация Госдумы приняла участие в исторической акции "Диктант Победы" в Берлине

БЕРЛИН, 7 мая. /ТАСС/. Депутаты Госдумы, находящиеся с визитом в германской столице, присоединились во вторник к всероссийскому историческому диктанту на тему событий Великой Отечественной войны. Наряду со школьниками и всеми желающими они написали на площадке Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Берлине "Диктант Победы", передает корреспондент ТАСС.

Как и всем участникам, 18 депутатам Госдумы предстояло ответить на вопросы, посвященные истории Великой Отечественной войны. Цель акции - привлечение широкой общественности к изучению истории войны, повышение исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи.

Германия является одной из 23 зарубежных стран, где в этом году при поддержке Россотрудничества проходит "Диктант Победы". Сама акция, приуроченная к годовщине Победы, проводится впервые и в России. Организаторами мероприятия выступили Всероссийская политическая партия "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы". Всего 7 мая диктант прошел на 1327 площадках, большинство которых расположены в субъектах РФ, 46 - за рубежом. Итоги акции будут опубликованы на сайте диктантпобеды.рф в День России, 12 июня.

В состав парламентской делегации РФ вошли представители всех четырех думских фракций. В понедельник российские депутаты провели в Берлине переговоры с коллегами из Бундестага, обсуждался ряд вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки. Футбольная команда Госдумы в ответном матче, который прошел на стадионе спортивного клуба "Сименсштадт" в столице ФРГ, одержала волевую победу над сборной Бундестага со счетом 2:1. Предыдущая товарищеская встреча прошла в 2018 году на стадионе "Красная Пресня" в Москве и закончилась со счетом 5:3 в пользу россиян.

Во вторник члены делегации РФ вместе с представителями Бундестага возложили цветы к памятнику Воину-освободителю в столичном Трептов-парке. Были соблюдены все воинские почести и процедуры. Трептов-парк навеки связан с расположенным в нем мемориальным комплексом, в центре которого - отлитая из бронзы фигура советского солдата со спасенной немецкой девочкой на руках, разрубающего мечом свастику. Комплекс был создан скульптором Евгением Вучетичем и архитектором Яковом Белопольским. Он был открыт в мае 1949 года и является одним из самых известных воинских мемориалов Европы.