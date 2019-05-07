Власти Петербурга рассчитывают в течение двух лет выпустить 2 млн единых карт петербуржца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Валерий Москаленко прогнозирует, что количество единых карт петербуржца, выпуск которых начался с 6 мая, достигнет двух миллионов в течение полутора-двух лет. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции.

"До конца года город планирует, что объем выпущенных карт составит 400 тыс., за 1,5 - 2 года 2 млн", - сказал Москаленко.

Он отметил, что эти темпы зависят от меры роста популярности проекта. "Мы прекрасно понимаем, что успешность проекта, его популярность среди горожан зависит от многообразия услуг, к которым присоединятся коммерческие предприятия. Наша работа по присоединению партнеров только начинается. Чем больше мы привлекаем партнеров, которые предоставляют услуги населению, тем большее количество граждан будет заинтересовано в получении единой карты петербуржца", - пояснил он.

По данным Москаленко, на момент запуска партнерами проекта стали более 120 магазинов и торговых точек. За май-июнь эта цифра увеличится до 1300, считает он.

Единая карта

"Мы начинаем со стартового пакета, но у нас большие планы развить действие карты на систему образования, социальной поддержки и так далее", - отметил на пресс-конференции вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

Обладатели многофункциональной именной карты будут иметь доступ к государственным и коммерческим услугам и сервисам, получать на нее заработную плату и все виды бюджетных выплат.

"Это поддержка жителей города. Мы им даем инструмент в виде карты для получения единого пакета услуг, который включает в себя платежные, социальные, транспортные и целый ряд других услуг. Мы хотим персонифицировать услуги, подстраивать под определенные потребности", - сказал Елин.

Оформление карты

Ранее сообщалось, что за первый день приема заявлений в банки, которые выступили партнерами проекта, обратились более двух тысяч горожан. На момент старта проект петербургского правительства поддержали три банка, прошедшие квалификационный отбор и подписавшие двусторонние соглашения с комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга об эмиссии и обслуживании карт. Заявления от горожан на оформление единой карты петербуржца принимают Сбербанк, Банк Санкт-Петербург и Банк ВТБ.

Для оформления карты нужно лично обратиться в отделение одного из банков-партнеров проекта с паспортом, страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) и полисом обязательного медицинского страхования (ОМС).

По правилам, карта оформляется в течение двух недель, но представители банков обещают максимально ускорить процедуру.