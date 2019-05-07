Трутнев поручил устранить последствия пожаров в Забайкалье к 15 сентября

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил устранить последствия пожаров в Забайкальском крае на месяц раньше установленных сроков - до 15 сентября.

"По указу все работы, включая восстановление и строительство жилья, должны быть завершены до 15 октября текущего года. Мое предложение, чтобы эти сроки заканчивались на месяц раньше - 15 сентября", - сказал он на совещании по выполнению указа президента РФ о ликвидации последствий пожаров.

25 апреля президент России Владимир Путин провел в Чите совещание по вопросу ликвидации последствий природных пожаров. Глава государства поручил подготовить план предоставления жилья пострадавшим. Врио губернатора Александр Осипов сообщил, что власти намерены до 15 октября обеспечить погорельцев новыми домами. В конце апреля по распоряжению правительства РФ в Забайкальский край поступило 55,3 млн рублей из федерального бюджета для выплаты компенсаций пострадавшим.

Из-за степных пожаров на юге и юго-востоке Забайкальского края 19 и 20 апреля пострадали 17 населенных пунктов. Огонь уничтожил около 100 жилых домов. Травмы получили 36 человек. Природные пожары в регионе продолжаются. По состоянию на вторник в Забайкалье горят около 31,3 тыс. га леса. В крае действует режим чрезвычайной ситуации.