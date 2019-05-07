Трутнев поручил изменить методику распределения средств на предотвращение лесных пожаров

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Минприроды России и Рослесхоз в течение двух недель должно подготовить изменения в методику расчета выделения средств между федеральными округами на профилактику и тушение лесных пожаров. Соответствующее поручение на совещании по выполнению указа президента РФ о ликвидации последствий пожаров в Забайкальском крае дал ведомствам полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе - вице-премьер Юрий Трутнев.

"Также указом президента поручено в срок до 1 июля подготовить необходимые меры, направленные на недопущение создания условий, связанных с возникновением природных пожаров. Здесь хотел бы остановиться: Дальневосточный федеральный округ горит достаточно много, а вот денег на предотвращение пожаров, на их тушение выделяется крайне мало. Мы сегодняшним протоколом совещания поручим в течение двух недель методику изменить", - сказал он, обратившись к представителям Минприроды и Рослесхоза.

По словам вице-премьера, в Северо-Кавказском федеральном округе на предотвращение лесных пожаров на 1 га лесных угодий приходится 516 рублей, в Южном федеральном округе - 421 рубль, в то время как на Дальнем Востоке этот показатель составляет всего 17 рублей.

В апреле из-за степных пожаров в Забайкальском крае пострадали 17 населенных пунктов, травмы получили 36 человек. Общий ущерб оценивается в 1 млрд рублей. Природные пожары в регионе продолжаются - по состоянию на вторник в Забайкалье горят около 31,3 тыс. га леса. В крае действует режим чрезвычайной ситуации.

25 апреля президент России Владимир Путин провел в Чите совещание по вопросу ликвидации последствий природных пожаров. Глава государства поручил оперативно подготовить план предоставления жилья пострадавшим. Врио губернатора Александр Осипов сообщил, что власти намерены до 15 октября обеспечить погорельцев новыми домами. В конце апреля по распоряжению правительства РФ в Забайкальский край поступили 55,3 млн рублей из федерального бюджета для выплаты компенсаций пострадавшим.