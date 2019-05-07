Омбудсмен Крыма опровергла сообщения об ухудшении здоровья находящегося в СИЗО украинца

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина опровергла сообщения ряда украинских СМИ об ухудшении здоровья находящегося в местном СИЗО гражданина Украины Эдема Бекирова. Как сообщается во вторник на официальном сайте омбудсмена, Лубина посетила Бекирова в СИЗО-1 в Симферополе и лично убедилась в том, что для таких утверждений нет никаких оснований.

"Условия его содержания соответствуют требованиям законодательства, - говорится в сообщении Лубиной. - Медицинская помощь предоставляется в полном объеме. Информация, указываемая украинской стороной в различных СМИ относительно тяжелого состояния здоровья и нечеловеческих условий содержания, не соответствует действительности".

Эдем Бекиров, которого считают причастным к деятельности одного из украинских националистических военизированных формирований, был задержан 12 декабря 2018 года при въезде с территории Украины в Крым. Он обвиняется в создании на территории полуострова тайника с 200 патронами к огнестрельному оружию и 12 кг тротила, которые, по версии следствия, могли быть использованы "при совершении противоправных действий" в Крыму.