Экстренные службы проверяют сообщения о минировании зданий в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая. /ТАСС/. Сотрудники экстренных служб Ростовской области проверяют сообщения о минировании объектов, сообщает во вторник управление информационной политики правительства региона.

"В настоящее время специалисты служб экстренного реагирования Дона проверяют поступившие сообщения о минировании, работают представители спасательных подразделений, правоохранительных органов и кинологи. Угрозы для населения нет", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, проверки ведутся в бизнес-центре "Кристалл" и торговом центре "Мегамаг", людей эвакуировали.

По информации управления информационной политики, в последние дни стали чаще поступать ложные сообщения о минировании, жителей просят не паниковать, так как информация ни разу не подтвердилась, все сообщения тщательно проверяют.