СМИ: в Норвегии идентифицировали личность пропавшего в 2016 году российского моряка

ТАСС, 7 мая. Норвежская полиция идентифицировала российского моряка, тело которого выловили рыбаки в начале апреля в Баренцевом море. Об этом во вторник со ссылкой на правоохранителей сообщила газета Dagbladet.

"Мы можем подтвердить, что погибшего зовут Кирилл Филиппов", - приводит издание слова начальника следственного отдела полиции губернии Тромса Столе Лютера. По его словам, информация передана в российскую полицию, близкие моряка также извещены об обнаружении тела.

4 апреля 2019 года экипаж норвежского траулера Remoy случайно вытащил рыболовным тралом с глубины 240 м в Баренцевом море тело мужчины. Личность россиянина следствие установило с помощью анализа отпечатков пальцев. Кирилл Филиппов пропал 21 апреля 2016 года после падения с палубы латвийского судна для ловли крабов Memele ("Мемеле") в районе Баренцева моря за пределами экономических зон сопредельных государств. На тот момент ему было 27 лет.