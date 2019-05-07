Двое сочинских полицейских спасли собаку из горной реки

СОЧИ, 7 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции Сергей Соколов и Хвича Чалагадзе спасли собаку, которая оказалась на участке суши посреди горной реки Псоу в Сочи. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Полицейские находились на маршруте патрулирования в поселке Блиново, когда услышали детские крики в районе моста через реку Псоу. Спустившись к реке, правоохранители увидели, что под мостом находится собака, которая не может самостоятельно выбраться на берег из-за сильного течения. Сотрудники полиции вынесли животное на берег и покормили продуктами из сухпайка", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, очевидцы пытались спасти животное около трех часов.

"Судя по всему, пес был сильно напуган, однако встретил нас добродушно и не проявил агрессии", - приводит пресс-служба слова Соколова.