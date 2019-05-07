Ингушетия организовала в Сирии гуманитарную акцию "Шатер Рамадана"

МАГАС, 7 мая. /ТАСС/. Гуманитарная акция "Шатер Рамадана", организованная властями Ингушетии, началась во вторник в Дамаске. На протяжении месяца священного для мусульман поста ежедневно смогут совершать ифтар (разговение - прим. ТАСС) около 200 участников акции, сообщил журналистам советник-помощник главы Ингушетии Луай Юсеф.

"Сегодня мы открыли в Дамаске одиннадцатую гуманитарную акцию по случаю наступления священного месяца Рамадан, под названием "Шатер Рамадана - с любовью из Ингушетии". Более 6 тыс. постящихся совершат ифтар на протяжении всего месяца поста", - сказал Юсеф.

По его словам, в каждый из первых 20 дней священного месяца в "шатре" смогут совершать разговение около 200 постящихся. "А в последние 10 дней Рамадана мы будем выезжать в отдаленные районы провинции Дамаска и раздадим ифтар-наборы самым бедным семьям - ежедневно по 200 наборов", - сказал советник главы республики. Набор в расчете на одного человека состоит из бутылки воды, бутылки сока, фиников, фруктов, салата, супа, второго блюда и чая со сладостями.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики, акция такого рода проводится впервые.

Ранее Ингушетия провела 10 гуманитарных акций с раздачей продуктовых наборов в Дамаске, провинции Латакия, Хомсе, Алеппо, Восточной Гуте и провинции Эс-Сувейда. Ряд из них прошли при участии бойцов ингушского батальона военной полиции, которые находятся в Сирии с миротворческой миссией.

Священный для мусульман месяц Рамадан посвящен ниспосланию Корана. В этот месяц верующие должны держать строгий пост в светлое время суток - воздерживаться от приема пищи, воды и табака. В 2019 году Рамадан начался 6 мая и завершится 6 июня, когда верующие широко отметят праздник разговения Ураза-байрам.