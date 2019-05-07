В Дагестанском педагогическом университете прокомментировали информацию об обысках

Ранее представитель ДГПУ сообщил ТАСС, что в ректорате вуза идут обыски. Как сообщил источник ТАСС в силовых структурах республики, сотрудники правоохранительных органов проводят выемку документов в вузе, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По словам источника, речь идет о фактах мошенничества и хищении бюджетных средств.

"Университет работает в обычном режиме. Исполняющая обязанности ректора вуза Марина Магомедова в настоящее время находится на больничном, временно исполняющим обязанности ректора является проректор Аслан Раджабов", - сказал Айдаев, отметив, что "сегодня в ДГПУ обыски не проводились".

ТАСС пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.

ДГПУ - крупный научно-образовательный комплекс федерального статуса, в университете 16 факультетов, в том числе дагестанской филологии, дошкольного образования, права, физической культуры.