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В Дагестанском педагогическом университете прокомментировали информацию об обысках

Руководитель пресс-службы вуза Абдул Айдаев отметил, что учебное заведение работает в штатном режиме

МАХАЧКАЛА, 7 мая. /ТАСС/. Дагестанский государственный педагогический университет (ДГПУ), где проходят обыски, работает в штатном режиме, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы вуза Абдул Айдаев.

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Ранее представитель ДГПУ сообщил ТАСС, что в ректорате вуза идут обыски. Как сообщил источник ТАСС в силовых структурах республики, сотрудники правоохранительных органов проводят выемку документов в вузе, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По словам источника, речь идет о фактах мошенничества и хищении бюджетных средств.

"Университет работает в обычном режиме. Исполняющая обязанности ректора вуза Марина Магомедова в настоящее время находится на больничном, временно исполняющим обязанности ректора является проректор Аслан Раджабов", - сказал Айдаев, отметив, что "сегодня в ДГПУ обыски не проводились".

ТАСС пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.

ДГПУ - крупный научно-образовательный комплекс федерального статуса, в университете 16 факультетов, в том числе дагестанской филологии, дошкольного образования, права, физической культуры.

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