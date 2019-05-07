В Архангельске почтили память партизан Великой Отечественной войны

"Мы проводим митинг памяти у дома, где жил Данил Подоплекин: 17 июля 1941 года было принято решение о борьбе с фашистами на захваченной ими территории, поэтому в подразделении НКВД Архангельска был сформирован специальный отдел по подготовке диверсантов и партизан, чтобы они уничтожали немцев на их территории. Создание этого отряда было поручено Подоплекину Данилу Андреевичу. <…> К сожалению, в живых никого из участников тех партизанских отрядов к настоящему времени не осталось", - сказал ТАСС ветеран ФСБ России Николай Дерунов.

В митинге приняли участие сотрудники регионального управления ФСБ, ветераны, родные партизан, дети и внуки Данила Подоплекина. Затем они направились в деревню Трепузово в 40 км от Архангельска, где располагалась база подготовки партизан и где установлен памятник партизанским отрядам. "Там была создана учебная база, где учили подрывному делу, оружие изучали, минно-взрывное дело, радиодело и т. д.", - пояснил Дерунов.

В Трепузове ученики Лявленской начальной школы Приморского района подготовили торжественную программу, прочитали стихи, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ.

В Архангельске в 1942 году были сформированы три партизанских отряда: "Полярник", "Сталинец" и "Большевик". "Особенность действия партизан на севере была в том, что они уходили на территорию врага, где не было местного населения, в отличие, скажем, от Белоруссии. Надо было тащить еду на 30-50 дней, 300-500 патронов, автомат, четыре гранаты, три бутылки с зажигательной смесью, веревку, топор, котелок, медицинское снаряжение, вторые лыжи. Было очень тяжело, а ведь в отряде были и совсем юные девушки. Зимой на севере холодно и темно, летом наоборот, не спрячешься от противника - все время светло", - отметил Дерунов.

В трех отрядах из Архангельской области было более 500 человек. В ходе боевых операций было ликвидировано более 3,3 тыс. фашистских солдат и офицеров, разгромлено 6 гарнизонов, взорвано 23 моста. 126 человек из отрядов погибли, 73 - пропали без вести. Партизанское движение сыграло большую роль в защите Севера СССР и Кировской железной дороги. К настоящему времени никого из архангельских партизан в живых не осталось.