Российские военнослужащие отреставрировали памятник танку Т-34 в Таджикистане

ДУШАНБЕ, 7 мая. /ТАСС/. Военнослужащие 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, завершили реставрацию памятника танку Т-34, установленного в Парке Победы в городе Турсунзаде, расположенном в 60 км западнее Душанбе. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Центрального военного округа.

"Работы по танку Т-34 в Турсунзаде завершены", - сказал собеседник агентства. По его словам, военнослужащие обновили боевую машину.

Памятник был установлен на постамент в 1987 году. "Шефство над танком Т-34-85 в городе Турсунзаде [российские] военнослужащие взяли в 2015 году. Перед каждым празднованием Дня Победы они проводят его реставрацию", - отметили в пресс-службе.

Танк был выпущен в 1944 году, участвовал в боях за освобождение Венгрии и Австрии, в битве за Берлин, войну закончил в Праге 1 мая 1945 года. После войны был передислоцирован в Таджикистан в составе 16-й танковой бригады.

В конце апреля военнослужащие 201-й российской военной базы также завершили ремонт памятника танку ИС-2 (Иосиф Сталин), установленного на площади Победы в Душанбе. На башенной броне машины сохранились вмятины от снарядов и осколков, попавших в нее во время боев.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами, подразделения которой расположены в Душанбе и Бохтаре (бывший Курган-Тюбе). Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.