Томские студенты-радиотехники отметили День радио шествием

ТОМСК, 7 мая. /ТАСС/. Студенты Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) во вторник отметили свой профессиональный праздник День радио шествием в центре Томска и традиционной ежегодной акцией по выбрасыванию старой техники из окна общежития.

"Радиотехники бывшими не бывают - [на шествие] выходят выпускники, сотрудники бывшие и настоящие и будущие. Ежегодно 7 мая в День радио колонна ТУСУРа проходит по Томску, напоминая, что [Александр] Попов в 1895 году, создавая радио, не предполагал, что радиоэлектронная промышленность, радиотехническая и компьютерная промышленности - следствие этого открытия. ТУСУР отличается от многих вузов нашей замечательной страны тем, что он очень дружный - не только внутри вуза, но и со своими выпускниками", - сказал журналистам выпускник радиоконструкторского факультета вуза Василий Туев.

Шествие представителей от каждого факультета вуза, а также преподавателей, выпускников и стройотрядов прошло по центральным улицам Томска - от общежитий студенческого кампуса до первых домов проспекта Ленина. В нем приняли участие несколько сотен человек.

Идея проводить шествие радиотехников зародилась в 1986 году. Подготовка к мероприятию начинается за семь дней - студенты ищут костюмы, репетируют танцы, рисуют плакаты.

"Громкая" техника

Еще одна традиция, которой следует каждое поколение томских радиотехников с 1988 года, - выбрасывать в окна общежития № 6 старую электронику.

"Мы же радиотехники и для нас это новое начало - разрушить старое, чтобы создать новое. Нам обычные люди приносят старую технику. В этом году у нас 12 телевизоров с кинескопами, 15 мониторов от компьютеров и принтеры", - сказал один из студентов, который занимается организацией акции, Николай Богданов.

Посмотреть, как летит с девятого этажа старый телевизор, собираются десятки горожан. Территорию у общежития в целях безопасности огораживают, по периметру выстраивается полиция и оперотряды вуза, которые на общественных началах следят за порядком.

Технику, по словам Богданова, специально подбирают "громкую" - чтобы хлопок при падении было слышно на всю округу. Публика ценит подобное шоу, подбадривая студентов свистом и одобрительными криками. В завершение "погромной программы", как назвали акцию студенты, зрители с радостью доломали старые принтеры и телевизоры на земле. На следующий день мусор соберут студенты вуза.

ТУСУР - самый молодой из томских университетов, он был основан в 1962 году. В вузе обучаются 12,5 тыс. студентов. Университет готовит кадры для высокотехнологичных отраслей экономики, внедрения инновационных образовательных и исследовательских программ, прикладных разработок новой техники, аппаратуры и систем управления.

7 мая в России отмечается День радио. В 1895 году в этот день российский физик Александр Попов представил миру свое новое изобретение - радио.