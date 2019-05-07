Волонтеры из 45 стран помогут в проведении шествия "Бессмертный полк" в Туле

ТУЛА, 7 мая. /ТАСС/. Представители волонтерского движения из 45 стран помогут в организации акции "Бессмертный полк" в Туле 9 мая. Об этом журналистам во вторник сообщила руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова во время открытия в Туле первого слета координаторов Международной волонтерской команды 75-летия Победы.

"Сегодня мы открыли слет координаторов Международной волонтерской команды 75-летия Победы, это ребята, которые после прохождения обучения помогут здесь, в Туле, в проведении "Бессмертного полка" <...> У них будут разные задачи, в том числе это и сопровождение ветеранов, информирование жителей, помощь в навигации и многое другое", - сказала Амельченкова.

По ее словам, всего помощь в проведении "Бессмертного полка" окажут около 100 добровольцев из Австралии, Македонии, Конго, Эстонии и других стран.

"После этого отберем из их числа несколько представителей, которые возглавят проект Международной волонтерской команды 75-летия Победы в своих странах в 2020 году. Мы планируем, что это проект объединит тысячи неравнодушных людей по всему миру", - отметила Амельченкова.

Участниками слета в Туле стали победители Международного конкурса "Послы Победы", который с 4 февраля по 5 апреля был организован движением "Волонтеры Победы" при поддержке "Роспатриотцентра" и Росмолодежи. Слет победителей конкурса проводился в Москве 6 апреля.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах.