Более 4 тыс. выпускников напишут итоговое сочинение в дополнительный день

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Итоговое сочинение в дополнительный день, 8 мая, будут писать более 4 тыс. участников. Для выпускников 11-х классов его успешное написание является допуском к государственной итоговой аттестации, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Большинство выпускников уже написали сочинение 5 декабря и 6 февраля. 98% из них получили "зачет". "Более 4 тыс. участников напишут итоговое сочинение (изложение) в дополнительный срок 8 мая. <…> Написать сочинение (изложение) в дополнительный срок могут участники, получившие неудовлетворительный результат "незачет", не явившиеся на итоговое сочинение <...> или не завершившие его написание по уважительным причинам", - говорится в сообщении.

В 2018-2019 учебном году участникам предложено выбрать одну из тем для сочинения: "Отцы и дети", "Мечта и реальность", "Месть и великодушие", "Искусство и ремесло", "Доброта и жестокость". В пресс-службе отметили, что самым популярным направлением тем этого года стала "Мечта и реальность".

Ученики с ограничениями по здоровью вместо сочинения вправе выбрать изложение. В дополнительный срок его напишут около 170 человек. Итоговое сочинение по желанию могут написать и выпускники прошлых лет для представления его результатов при поступлении в вузы. Среди участников таких будет около 240 человек.

Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10:00 по местному времени. На его написание отводится 3 часа 55 минут. Для участников с ограничениями по здоровью его продолжительность увеличивается на 1,5 часа. Рекомендуемый объем сочинения - не менее 350 слов, изложения - 250-300 слов.

Итоговое сочинение, в случае представления его при приеме на обучение в вузы, действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания. Выпускники прошлых лет, ранее писавшие сочинение, могут написать его повторно. При этом в вузы они смогут представить сочинение только текущего года.